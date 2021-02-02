李賞，才女李敏跟幕後人李進的大女兒，18歲的她遺傳了父母的優良基因，是一個有思想、有夢想的女生。她喜歡電影，中學時已選讀電影的科目，去年更在「全港中學微電影創作大賽」獲得公開組最佳攝影獎，連李敏也笑言要為了女兒急起直追。

受到母親的薰陶，李賞愛上戲劇的舞台，目前希望在幕前幕後不同崗位體驗學習，最近接拍了處女劇、ViuTV的《太平紋身店》，飾演林德信的妹妹，同時是黃德斌的得力助手。李賞未開始拍攝時已被前輩們的氣場壓倒，她說：「第一次拍劇，多咗時候陪住呢個角色成長，係好難得。同唔同前輩合作，個個都好有氣場，一開始真係非常之緊張、好大壓力。不過佢哋好友善，又主動搵我對戲，有講有笑，令到我可以放心入到戲，合作得好愉快。尤其同林德信對手，佢真係好幽默，同佢有好得意嘅火花；黃德斌都好錫我，我哋喺《逆流大叔》有見過面，佢做戲好有氣質，戲外又好友善。最記得第一場戲同周秀娜對手，要好有感情講好多對白，見到大明星又咁靚女，成個人呆咗都記唔到對白，但係佢好好，拍攝過程令到我好舒服，佢仲請我食雪糕三文治，嗰日係我18歲生日，同戲組慶祝，真係好特別。」

從小會跟母親到片場探班，見到大明星感覺好玩刺激，李賞說：「睇到佢哋拍戲見到運作係學到好多嘢，見到劉德華、古天樂，都『嘩』一聲，好刺激。」曾經客串電影《逆流大叔》、《掃毒2天地對決》與《感動她77次》等，全都是飾演年紀與她相若的少女角色，李賞笑言也希望突破自己當打女，她說：「我想試吓做打女，好似周秀娜咁，好犀利，我以前都有學詠春㗎，係時候練番。」

獲父母悉心栽培，李賞去年8月已考進英國著名學府倫敦大學學院（UCL）修讀法律，不過當地疫情嚴峻，李賞暫時留港網上課堂，同時繼續把握機會在娛樂圈追夢。李賞坦言媽媽是自己的學習對象，李賞說：「我揀讀法律，係因為我細細個好鍾意駁嘴，不過只係同其他人駁嘴，唔會駁媽咪。」

父母在行內知名，李賞要入行，心裏也有壓力，她說：「壓力一定有㗎，我會將呢種壓力化成正面動力。因為佢哋唔會畀壓力我，仲有好多自由畀我去做我想做嘅嘢。雖然兩個都係做演藝事業，佢哋冇逼我，畀我空間，唔會係壓迫。」李賞心明父母經歷很多，一生堅強：「佢哋都喺呢行捱咗好多年，我會向佢哋學習，多謝佢哋畀好多睇法我。我會覺得自己好好彩，我會自己爭取機會，繼續努力。我覺得媽咪好勁，除咗幕前幕後仲兼顧埋讀書，舊年讀埋心理學，唔只局限一樣嘢，試唔同嘅嘢，我會好好向佢學習。」

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