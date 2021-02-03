又一樁娛圈「羅生門」離奇事件，今年25歲的謝芷蕙（Cammi），多年來挾住陳冠希舊愛之名，樣貌不斷進化之餘，近年亦經常被指靠男人加持變上等人，可是，日前Cammi被台灣前男友S先生追討80萬欠債。事後雙方各執一詞，Cammi堅決否認戀情及欠款，她更揶揄S先生追求送A貨手錶，甚至向《蘋果》爆料指曾遭S先生禁錮，要Cammi過數後才准離開。

指女方入屋偷保證書

S先生今日再向《蘋果》列出證據和600張圖片及對話截圖，力證Cammi貪得無厭，出盡冧招𦧲買名牌，更試過在男方豪宅偷竊。S先生還出示報案紙、瘀傷及醫院留醫的照片，稱自己曾被Cammi和姊妹聯手暴打。提到Cammi欠自己的80萬欠款，S先生透露當初Cammi要求自己代購兩隻AP手錶，但對方事後卻沒有付錢。S先生語帶無奈地說：「現在兩隻錶漲價到30幾萬，有錢亦買不到！Cammi事後不付錢，說這是我送的生日禮物。由於我沒給她手錶保證書，她一直問，後來更到我家偷了，然後她把手錶放上網賣出去套現，至今仍未還錢。」

對於拍拖期間，Cammi背他偷食，S先生更是勞氣。他說：「她說喝醉了沒印象了，又向我解釋，我都有錄音，內容是『我謝芷蕙對天發誓，在一起的這幾個月，我從來沒有跟任何男人發生過關係，不然我一輩子賺不到錢，全家死光，我是愛玩，但是我沒有去做一些伴遊，但是你都不相信我。』她說完就主動抱我摟我親嘴。」

稱遭女方暴打

屢被S先生發現謊話連篇的Cammi，最終主動提出分手，2019年6月底給S先生發短訊，內容大致是Cammi認「死狗」指自己不夠成熟，希望大家不要互相傷害，淪為別人笑柄，又說希望日後可以和S先生做回朋友。S先生當時回覆不接受，要她當面出來交代。最終Cammi和S先生見面，她自稱數目會分明，付清80萬欠款從此互不相干。「她過了6萬給我，餘款就說要等銀行明早開門提取，我就跟她去。」S先生怒指Cammi最終又出蠱惑。「說銀行卡在我家的包裏面，結果回家一到16樓我走出電梯，她和那個姊妹馬上按關閉電梯門逃去。」S先生估計Cammi記起還有手機和名貴手袋留在S先生家，由於手機內藏有不少秘密，非取回不可，因此Cammi與好友折返S先生家，三人先口角再動武。S先生說：「二人聯手暴打我死命搶電話！過了一天，我頭依然很痛、就去尖沙嘴警署報案、然後警局call救護車送我去醫院！」

S先生坦言和Cammi拍拖以來，女方一直當他是人肉提款機，不單要他送名牌，連淘寶亦叫他增值。他續說：「看到想要名牌手袋飾物就發圖叫我買。」S先生展示了Cammi發圖叫買Chanel黑色鱷魚皮手袋和Fred手繩。截圖中Cammi𦧲男方說：「我想買這個，好漂亮，紅色旺我，你要不要弄個情侶的，哈哈。」S先生謂Cammi叫送禮物的藉口層出不窮。「佢叫我買防曬護膚品，一買就2萬幾埋單，她說多買一套放我家，方便留低過夜時用嚟卸妝，結果佢買完大堆，只係放咗一支喺我家，其他全部拎走。」

米芝蓮食飯為打卡

Cammi平日貼相食好住好兼用好，亦是全靠身邊男人發功。S先生說：「跟她吃飯，專揀米芝蓮餐廳，食物上枱就影相打卡，每餐飯至少6,000到8,000，但影完相又不吃，說要減肥，我覺得這樣太浪費食物。」S先生指Cammi要他申請其豪宅住戶證：「她有我家鑰匙，自由出入要來會所，又要在我家海景窗前拍照打卡，又有叫我拍攝。她都知我家裝有多部CCTV，我曾被人偷東西，所以特別小心監察，所以Cammi指控我偷拍她是毫無道理的。」

問到S先生如何評價Cammi為人，他說：「從小到大就是騙子，每次都自己發新聞給傳媒刷存在感，心術不正，家庭教育失敗，愛慕虛榮，不知羞恥。舉頭三尺有神明，不是不報，時候未到！馬上要現世報了！公開事實真相，社會自有公評，希望不要再有其他人受害。」S先生亦揶揄Cammi的現任失婚男William：「失婚男不要耍嘴皮，不是每個人能夠像他自欺欺人。失婚男跟Cammi再繼續說謊話，我就會提出更多證據，直接打臉她們這對狗男女！」

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