韓國男團Super Junior（SJ）的35歲成員晟敏，於2014年與音樂劇演員金思垠結婚，成為隊中唯一一位已婚的成員。不過晟敏婚後遭到韓國fans抵制，後援會要求晟敏退出SJ，目前晟敏沒有參與SJ的活動。晟敏近日密密接job搵銀，他早前現身選秀節目《Miss Trot 2》力撐老婆金思垠，兩人當眾激吻，卻連累金思垠於節目中以零分落敗。

奉旨晒恩愛

晟敏和金思垠近日又合體出演TV朝鮮人氣節目《妻子的味道》，雖然兩人在節目中奉旨晒恩愛，但同樣再次受到觀眾的批評及指摘。於昨日播出的節目上，晟敏被介紹為「Super Junior的晟敏，首次出演《妻子的味道》的偶像」。由於晟敏目前並沒有以SJ的成員身份進行活動，所以以SJ成員介紹並不合適。而且晟敏結婚後，於SJ的活動已中斷，對於SJ的fans來說晟敏不屬於SJ一員已是公開的秘密。

要求老公減肥

而晟敏和金思垠於節目中就不時晒恩愛，兩人今年結婚踏入第七年，兩人亦大方公開婚姻生活，亦公開自己的體重，當中晟敏就重67.4kg（約148磅），而金思垠則keep住43.2kg（約95磅）窈窕身形。其間金思垠就要求晟敏減肥，更揚言：「我很討厭胖胖的東西。」

觀眾唔捧場

對於生育計劃，由於結婚初期晟敏仍在軍隊服役，所以他們未有生小朋友的打算，晟敏表示：「我不希望在沒有我的時候獨自生孩子。」金思垠亦透露有去婦產科做檢查，目前醫生表示沒有必要冷凍卵子，所以今年他們將落實計劃。雖然兩人在節目中表現恩愛，但觀眾依舊不受落，有fans更繼續提出要求晟敏退團的留言。

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