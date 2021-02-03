大陸女星鄭爽在上月18日被揭與舊愛張恒到美國找代孕，其後更爆出鄭家主張棄養，鄭爽隨即被鬧爆，更被官媒點名批評，令她無法再露面，就連「道歉」也由鄭父出面代勞。鄭爽在事發後只現身過北京電視台錄節目，又見她現身於上海機場，其後便一直潛水。

網瘋傳自殺短片

近日在網上瘋傳鄭爽因代孕棄養事件，不堪壓力過大而跳樓自殺，更在某短片社交平台上，有人發佈以「鄭爽跳樓了」、「鄭爽自殺」等為題的短片，短片的觀看率以萬計！由於鄭父早前受訪公開道歉時，提到「各方面的輿論，也真正的給我們的家庭和孩子徹底的一個血的教訓，甚至在生命的懸崖線上行走」，令網民「對號入座」，更加對鄭爽自殺傳言信到十足十。除了成為微博熱話外，大陸媒體《新浪新聞》都有報道相關消息。

在鄭爽自殺消息傳出後，吸引很多網民討論，不過有網民發現鄭爽曾上網逛二手拍賣平台，雖然她沒有出post或留下足迹，但相信她的精神狀態已逐漸回復，而更肯定的是，鄭爽沒有自殺。

約心理醫生上門睇症

另外，網上亦傳出鄭爽近日終於收拾心情，訂好機票赴美，同行還有鄭父及代表律師，主要是去解決一對子女的問題，爆料者言之鑿鑿地稱，相信鄭爽很大機會會接子女回來，更指她早前請心理醫生上門診症，經過一段時間的治療，現時已經想通了，亦認識到自己的錯誤，於是決定親身赴美會談，解決事件。

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