憑煽情話題作《The Penthouse》上位的36歲韓星朴恩碩，最近在綜藝節目展現跟家中寵物生活的一面，獲得外界不少好評。不過節目播出後，他就被爆曾經棄養了至少五隻寵物，充滿愛心的男神形象瞬間變成負心主人，受到攻擊力驚人的韓國網民瘋狂狙擊，最後要公開道歉平息事件。其實韓星中有一班真．狗奴、貓奴，包括朴敘俊、孔孝真和一班偶像藝人，個個都視寵物如親人一樣。

撰文：莉莉人

朴敘俊 爆肌抱抱

男神朴敘俊的狗兒子是雄性白色比熊犬「辛巴」，不時進佔男神的社交平台，毛茸茸的小狗獲得大批粉絲喜愛，人氣不遑多讓。和「爸爸」一樣，辛巴對鏡頭敏感度極高，只要一察覺拍照就會馬上擺好甫士，「兩父子」笑起來神似度十足，加上拍照時朴敘俊還會意外騷出爆肌手臂來搶鏡，難怪粉絲見到都馬上心心眼。

有次朴敘俊拍攝電視劇《金秘書為何那樣》海報時，辛巴都有到場探班，更忽然跳上沙發不肯離去，最後拍下一輯父子照，靚仔與狗狗的組合馬上成為網上熱話。愛狗成癡的朴敘俊十分愛錫辛巴，出出入入都緊抱對待，而他和防彈少年團（BTS）成員V是圈中出名的好兄弟，由於V也有一隻叫做「煤炭」的小狗，兩位狗爸爸不時相約聚會，讓兩隻明星狗可互相交流。

孔孝真 郊外露營

韓劇女王孔孝真的社交平台除了工作日常、時尚靚相外，最多就是她狂晒與狗狗的合照和短片。她與家人共養了三隻毛孩，分別是黑色和咖啡色貴婦狗Mimi、Toto和意大利灰獵犬Yozi。她雖然工作繁重，但主人本份一樣做到足，每次拍攝前她都事先確認現場能否帶狗，盡可能爭取時間在拍攝空檔親自照顧小狗。

由於愛犬自小就習慣被帶出門，所以溫馴聽話不會失禮主人，Mimi更一度客串參演孔孝真主演的電影。最近韓國疫情反覆下，孔孝真留家時間多，為讓愛犬能在外面跑動維持一定運動量，她特別帶Yozi到人迹罕至的郊外露營，任由愛犬奔跑放風，更準備厚衣服保暖，相當關愛狗狗。

泰妍 主子試袋

少女時代隊長泰妍的愛犬Zero是隻灰色雄性貴婦狗，為紀錄相處過程，她親自替Zero開設社交平台，上載不少狗狗視角的照片，十分可愛，更擁有接近40萬位追隨者，人氣不亞於主人。Zero十分討人喜歡，只要一撒嬌泰妍就立即被擊倒，連價值二萬多港元的名牌袋，也可以先讓Zero試用。

由於大家十分關注泰妍和Zero的日常，曾獲邀共同演出真人騷，讓她帶愛犬前往各地旅遊。除結伴上綜藝騷，之前更加有服飾品牌看中Zero的高人氣，聯乘推出一系列特色商品。據知一開賣即被秒殺，要加推第二輪應市。除了愛犬，泰妍亦十分關注流浪狗，每年她的生日，粉絲都會自發到流浪狗庇護所做義工。2019年她親自到場支持，落手落腳準備狗糧，更安排餐車慰勞一班粉絲。

希澈 做鏟屎官

男團Super Junior成員希澈是圈中出名的貓奴，2006年他遇上嚴重車禍，導致左腿嚴重骨折幾乎全斷，康復期間粉絲送他一隻俄羅斯藍貓當禮物，改名為希范。希范高傲的眼神和剛出道時的希澈相似，所以特別愛惜牠，宅在家煲劇時主子都會伴他左右。

愛心爆棚的希澈再養了一隻小貓Cherry和傑克羅素㹴「起伏」，令家中恍如小小寵物樂園。之前他在主持的綜藝節目《我家的熊孩子》公開自己平日在家中與毛孩相處的點滴，對寵物的愛溢於言表。其實希澈平日非常重視生活質素，家中只有瓶裝水與酒，甚少邀請朋友到訪避免弄髒居所。敏感又有潔癖的他偏偏面對寵物時就束手無策，甘願認命當鏟屎官。愛貓心切的希澈曾為一部以貓當主角的電影《只有我沒養貓咪》配音，以聲音導航寵物與主人之間的細膩感情。

朴信惠 香肩侍主

即將推出新劇的30歲女星朴信惠是一名貓奴，養了一隻灰色小貓Harry和一隻白色小貓Darly。她的社交平台上大半的照片都是她與愛貓的溫馨互動，特別是Darly一雙又大又圓的眼睛，加上不時伸展的呆呆可愛模樣，成功圈粉無數。

朴信惠平日女神風範十足，但私下對兩位主子都卑躬屈膝，曾透露Harry經常當她的手臂做枕頭，就算她手臂麻痹都完全不敢抽走。她在家中為愛貓設置小型帳幕及巨型攀爬架，讓牠們有足夠活動空間玩耍。由於愛貓形象深入民心，朴信惠曾獲代言的水晶名牌廠商送出水晶頸圈，兩隻愛貓的配飾分分鐘比一般名牌手袋更矜貴，絕對是寵物界明星。