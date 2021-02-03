韓國男團ASTRO成員車銀優、文佳煐、黃仁燁等人主演，改編自韓國人氣同名漫畫的tvN劇集《女神降臨》，將於今晚播出最新的第15集，並於明晚大結局，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追劇。

黃仁燁表白遇阻滯

上集劇情講到車銀優為了飛到美國照顧病倒的爸爸而跟文佳煐分手，車銀優不在的兩年間，暗戀文佳煐的黃仁燁就一直陪伴女方。而將於今晚播出一集中，就見到黃仁燁打算向文佳煐表白時，車銀優卻突然回來。

於公開的劇照中，就見到文佳煐及黃仁燁於溜冰場約會，黃仁燁更貼心地跪在地上幫女方綁鞋帶，令人好奇二人是否會正式拍拖。不過於另一輯劇照中，就見到文佳煐於雪下重遇車銀優，女方似乎因為見到前男友而有所動搖。

貓咪自爆重112磅

而漫畫《女神降臨》的作家貓咪，因為跟其筆下漫畫女主角一樣擁有靚樣及魔鬼身材而擁有不少fans。昨日貓咪就於IG公開cosplay《女神降臨》中女主角「任朱靜」的造型而引起熱議。公開的影片中，見到貓咪以「任朱靜」的招牌造型示人，穿上粉紅色貼身上衣及緊身牛仔褲，大晒小蠻腰，網民紛紛留言「身材太好了」、「其實作家就是任朱靜」、「現實版任朱靜」等。另外，貓咪亦公開騷事業線的新自拍冧fans，又自爆目前體重是51kg（約112.2磅），同時再晒纖瘦美腿。

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