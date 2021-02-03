現年36歲、2010年國際中華小姐及2009年溫哥華華裔小姐的冠軍岑麗香，2016年12月與Joshua（阿強）於溫哥華結婚，前年一索得男，兒子取名吳主軒（Jacob），今天香香再度報喜，在IG宣佈陀第二胎，三年抱兩，可喜可賀！

香香今天在IG上載全家福，並附有多張性感漂亮的大肚靚相，香香寫道：「Hi Baby Cashew. 小腰果多多指教。」相信香香與阿強已將BB的乳名改成小腰果，單看照片估計香香已懷孕近8個月。而不少圈中好友包括鄭欣宜、陳凱琳、倪晨曦、龔嘉欣、方力申與胡蓓蔚也紛紛送上祝福。

香香婚後以家庭為先，強強亦為了老婆來港發展，努力做金融投資生意，曾經有指兩人為了兒子Jacob升學入名校做好準備，舉家搬去市值逾2千萬的干德道豪宅，老公強強支持老婆繼續留在娛圈發展，暫時擱置生女計劃。

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