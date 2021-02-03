大後日滿52歲的日本男星福山雅治，被爆再接拍《神探伽利略》全新電影版，暫定會在明年上映，挽救近年他人氣低迷的演藝事業。據今期雜誌《週刊女性》報道，福山雅治將為《神探伽利略》第三套電影版開工，有指會在今年6月開鏡，好拍檔柴咲幸亦會回歸，由於當地疫情仍然嚴重，估計可以在明年秋天檔期上映，而為配合該片，福山雅治更會拍攝《神探伽利略》的全新單元劇配合，望以雙線出擊全力造勢。

福山雅治自從於2015年與吹石一惠閃婚後，其人氣急速下滑，兩人育有已滿四歲的小孩，福山榮升人父後，歌影視均成績麻麻，所以他決定再接拍《伽利略》扮演湯川教授。《伽利略》是改編名作家東野圭吾的推理小說，2007年首次拍成富士電視台劇集後即大受歡迎，首集高收24.7%，全十集平均收視亦有21.9%，並在2013年添食開拍第二季，改由吉高由里子做女主角，平均收視仍有19.9%，而同系列更於2008年及2013年兩度搬上大銀幕，分別累積有49億日圓（約3.62億港元）及33億日圓（約2.44億港元）票房佳績。

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