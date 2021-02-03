廖碧兒與林曉峰主持ViuTV新節目《是滴是友》，邀請圈中好友趙學而、阮小儀把酒談心，今日夏雨和兒子黃奕晨獲邀亮相擔任嘉賓，廖碧兒笑說：「如果日日拍多幾個嘉賓，我哋嘅酒量會好好。」但林曉峰就笑指自己飲完2、3杯酒後已變得呆滯。

林曉峰爆廖碧兒多人追

提到無綫主席許濤早前急召曾志偉和王祖藍回巢救亡，問到曾志偉可有叫林曉峰回去幫手？他說：「我有恭喜佢哋，幫手？呢個世界冇嘢係冇可能，我而家喺呢度都有好多工作。」對於好友岑麗香宣佈懷孕第二胎，廖碧兒表示已恭喜對方。會否想效法對方？她笑說：「我已經有7隻狗，人唔使咁急。」林曉峰指廖碧兒有很多追求者，當然不着急：「我淨係有幸同佢做節目，所以有時我都想NG耐啲。」

談到早前否認戀情的富豪男友盧啟賢（Calvin），之前亦有現身廖碧兒生日派對，兩人還坐得很貼，她強調跟Calvin是朋友關係，「聖誕、新年全部都係隔離時間，Lunch time可以聚，你都見到有好多其他朋友嘅。」回復單身的林曉峰隨即幫口：「我貼住佢塊面咁滯添啦，我同佢講嘢盡量唔視線交流。」就連廖碧兒亦說：「To be continued！」再談到與Calvin傳婚訊，廖碧兒說：「不嬲冇講呢啲嘢，到我真係結婚，我同大家講啦好唔好？」

夏雨唔介意父子檔拍劇

夏雨和兒子黃奕晨首次父子檔現身，夏雨表示平時都有看兒子的演出，問到有沒有改進空間？夏雨說：「永遠都有，就算要我演多次《溏心風暴》都可以再做好啲。」會否想父子檔拍劇？夏雨表示不抗拒，黃奕晨笑說：「我想做佢老竇，而家興穿越劇吖嘛！」對於早前黃奕晨被拍到與女友王頌茵「Kathy仔」行花墟，他解釋與Kathy仔是朋友，當時是去找譚凱倫，「佢哋2個keep住同我傳緋聞，所以成日被影到，我哋都算喇！」問他是否未揀定？他即好大反應話：「衰過一次仲唔怕咩，暫時專注工作上。」夏雨亦笑言兒子是獨立個體，所以不加理會，一切順其自然。

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