43歲前港姐冠軍李珊珊曾經神隱多年對抗情緒病，昨晚是她首次擔任商台節目主持，在《自在想》開咪親述患上驚恐症的心路歷程，透過她的故事除去大眾對情緒病的錯誤標籤，藉此希望大家正視和關注情緒病，並以過來人的身份鼓勵同路人重新出發，建立新的自在生活。

珊珊直言患上驚恐症初期，經常覺得呼吸困難、突然心跳加速，甚至眼前出現雪花，曾多次向不同專科求醫，卻診斷不出病症。後來經轉介遇到劉英傑醫生，才知道患上驚恐症，也因而得知她的堅強性格是患病成因之一，她說：「由18歲入行以嚟，我遇到不如意嘅事都會一個人自己去頂，尤其呢一行係好高壓，我唔硬淨點可以企出嚟！時間耐咗負面情緒儲太多就爆喇！」

患病之後，珊珊便深居簡出，有一次外出時遭到途人指指點點，「嘩！乜你而家咁大隻，肥婆咁。」珊珊雖然感到非常失落，但明白真正愛護她的人會聆聽和理解，所以不需要介懷其他人的想法。在醫治驚恐症期間，珊珊最感恩是得到身邊好友的支持和體諒，第一個要感謝的人是鄭秀文（Sammi），因為是Sammi將她從深淵救回來，給她鼓勵，曾對她說：「唔使驚，就算行一步退兩步，我哋都一齊行。」珊珊感動地說：「我覺得佢簡直係一位天使帶領我，由深淵行出嚟都係荊棘滿途，所以我要好多謝佢。」

珊珊還要多謝古天樂、甘比（富豪劉鑾雄太太陳凱韻）、崔加寶、林保怡等圈中好友，在她最艱難時刻，伸手扶她一把，才得以一步步向前行。她說：「我要去重新建立番自己以前嘅生活模式，都遇到好多障礙，但我希望透過分享，可以跟同我有相同經歷感受嘅人一齊行，呢個係我想出嚟，分享自己故事嘅原因。」

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