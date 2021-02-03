40歲澳洲肥妹女星莉寶韋遜（Rebel Wilson）去年9月公開與29歲有錢型男Jacob Busch拍拖後，不但積極減肥瘦身，又自爆已經雪卵準備生仔，似乎對與男友組織家庭充滿憧憬，不過話口未完，今日已傳出兩人情變的消息。

莉寶的靚仔男友Jacob Busch從事啤酒生意，身家過1億美金（約港幣7.8億），而且身型大隻又有風度，是莉寶夢寐以求的伴侶。莉寶於去年9月首次孖Jacob行紅地毯，之後更時不時在IG貼合照放閃，莉寶曾指她在減肥成功前已認識Jacob，力證是「真愛」。有知情人士近日向《People》透露，莉寶已經與Jacob玩完：「Jacob是位很出色的男人，但卻不是莉寶長期關係的人選。」事實上，莉寶昨日亦在IG貼上一張站在車外的照片，並留言：「很多事情在我心中。」後面還標籤着「單身女子去《超級碗》！」Jacob最後一次現身在莉寶的IG是去年平安夜，兩人坐飛機與友人共度聖誕。

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