劉丹今日出席大台活動，被問到今年如何度歲？丹爺笑言與往年差不多，但由於今年受武漢肺炎疫情影響，不會舉行團拜活動，避免親友聚集，而兒子劉愷威已返港，接受完隔離後便可以團聚過年。

丹爺表示，雖然現時不能與親友見面，但幸好現今科技發達，可以透過視像通話見面，他希望疫情早日過去，大家都可以重回正常生活的日子。丹爺指，正在接受隔離的劉愷威會與女兒小糯米視像通話，所以就算孫女掛念爸爸也沒問題。問到劉愷威今次返港會逗留多久，丹爺坦言不清楚兒子的工作安排，但由於劉愷威早前在大陸演了幾個月劇，他相信兒子也累了，估計會留港稍作休息才會再開工。

提到兒子與孫女話題，丹爺都大方暢談，但一提到前新抱楊冪，丹爺便立即封口，只答「不知道」，再追問平時楊冪會否跟小糯米視像見面，丹爺即落閘：「有沒有別的問題問？沒有啊？那再見。」

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