曾確診過武漢肺炎的劉麗萍（Apple姐）去年底與男朋友麥德羅在尖沙嘴開設音樂教室，今晚Apple姐在教室舉行直播音樂會，現場除了有麥德羅外，還有王維德、畢汎和謝志豪。

席上，Apple姐和麥德羅合唱《世間始終你好》，她透露早前為慶祝上月6日慶祝58歲生日，曾舉辦過直播音樂會，當時有兩萬多的點擊，令她感到很驚喜：「喺呢個疫情，透過網絡可以將人與人之間距離拉近，因為而家真係好悶，見又見唔到。好似我個仔喺日本，佢彈咗首《真的愛你》畀我唱，我好感動，好想喊。」

Apple姐更提到已經兩年無見過已23歲的兒子，她說：「佢喺日本讀音樂，跟住喺嗰邊做歌手，但佢都好慘，因為疫情，做唔到騷，平時都係靠做騷先有收入。」問她有否向兒子作出經濟援助？她表示：「我同前夫都好樂意去幫佢，但佢話都咁大個，想靠自己，我話我喺香港都係做經理人，好多朋友、唱片公司都好欣賞佢，我叫佢返嚟，佢都唔想靠我，所以有時見到佢，我都好心痛。」她又指兒子為了堅持做音樂，現時只能靠打散工來賺錢。

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