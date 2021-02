緬甸軍方發動政變,並拘捕總統溫敏及國務資政昂山素姬、執政黨「全國民主聯盟」多名高層等被軟禁在家,國會逾400議員仍被軍方扣留,引起西方國家關注,有外交官和議員透露西方不滿昂山素姬執政期間處理羅興亞人問題的手法,認為她已非昔日的「民主領袖」,聯合國召開緊急會議,民眾發起不合作運動,同時開始囤積必需品。

歌手林一峰目前身在緬甸最大城市仰光,《蘋果》今早聯絡到林一峰,他以短訊回覆:「All is fine, thank you! No more comments though.take care for now(一切安好,謝謝! 不作太多評論,我會小心!)」

林一峰前日在facebook貼出單人照報平安,稱來自仰光的問候「It is February 1st, 2021 in Yangon, Myanmar,I am still alive and healthy. We live. We carry on with hope. (2021年2月1日,身在緬甸仰光,我仍然健在。我們充滿希望地活着)」。林一峰指曾住在一個村落,村民可能隨時被某些幫派斬殺,龍捲風可能霎眼間摧毁整個鎮,國內有大規模殺戮、學校附近有大量槍擊事件,這些事早在村民們出世前已發生,一波又一波的恐懼,現時大家更多了解,儘管大家好像甚麼也做不到,但林一峰仍選擇聚焦細緻事情上,在當地探索更多生命的美好,找尋更多人性的美好,在困難時期繼續製作音樂、觀看Netflix。

當時歌手葉晴晴及商台DJ余迪偉亦有留言,葉晴晴指近期有去當地旅行,余迪偉貼出心心圖案表示關心,有網民則留言:「今天剛好昂山素季被綁架,what a place, what a time! Stay safe, hkr.(在甚麼地方、甚麼時間! 注意安全),而林一峰回覆正因為此事,他才在社交網發佈這張相及告訴大家「我很安全」。

其實林一峰喜歡周遊列國,做了廿年遊牧人,平均一年只留港3個月陪家人,在疫情前林一峰旅居緬甸,曾說選擇緬甸作為落腳地。緬甸鄰近金三角,年輕人易誤入歧途,沉淪毒海,早前有朋友想找他合作在當地開音樂學校,讓當年後生仔對未來有寄託,不再接觸毒品。

