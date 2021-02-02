武漢肺炎疫情仍然嚴峻，2人限聚令要繼續維持，不過，身為賭王千金的何超蓮，卻未有好好遵守，不但一行6人到九龍城開餐，而且之後更一齊行街購物，超蓮甚至在零食店內脫下口罩傾偈，認真曳曳。

當日下午4時許，《蘋果》記者發現超蓮與5名女友人在九龍城方榮記打邊爐，一行6人分開3張枱坐，表現守規矩，見超蓮邊食邊不時擰轉頭跟後面一枱友人傾偈，有講不完的話題似的。眾人食飽飽後約5時許離開，由超蓮埋單，離開時見她與友人都有挽住一袋食物，估計是為免浪費，所以將剩下食物打包。

超蓮一踏出方榮記，即拿着手機玩視像，又不停用手機影附近環境，未知是否向男友竇驍報告行蹤？由於食肆晚上6時不准堂食，超蓮於是把握時間跟友人走到附近糖水店食糖水，食完後超蓮先將打包食物放上司機駕駛的七人車，然後再與5名友人在九龍城逛街，其間見超蓮跟一眾女友人在街上自拍傾偈，完全漠視2人限聚令。

一行6人之後行到么鳳買零食，超蓮跟友人在店內四圍揀又互相研究一番，但突然間未知何故超蓮在店內拉低口罩跟友人吹水，甚至在店內行來行去，前前後後近半分鐘，超蓮始戴回口罩，而她跟友人買了不少零食離開，之後超蓮跟友人道別後登上七人車離去。

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