由韓國女星金素妍孖李智雅、元祖女團S.E.S成員Eugene等人主演的SBS人氣韓劇《Penthouse》，將於19日播出第二季。雖然於劇中演Logan Lee的男星朴恩碩，近日接連爆出棄養寵物及涉嫌散佈虛假消息而被大學前輩A某起訴的爭議，但未有影響劇迷對於《Penthouse》第二季的關注度，第二季更獲不少明星客串力撐，有望刺激新劇收視。

S.E.S隊友演好姊妹

繼金素妍的老公李尚禹以特別演出的形式加盟《Penthouse》第二季後，Eugene的S.E.S隊友Bada亦客串演出。據劇組透露：「Bada因為跟Eugene的關係，特別出演了《Penthouse》第二季。Bada演出的戲份已於昨日完成拍攝，她在劇中亦是飾演Eugene的好友。」這是Bada出道以來，除了音樂劇外首次演出正規劇集，而Bada方面就表示，因為跟Eugene及金素妍的交情，因此拍攝新劇力撐好友。

李施彥特別登場

另外，劇集《出軌的話就死定了》男星李施彥亦特別演出新劇，據知他亦已經完成拍攝，雖然他於劇中的戲份不多，但是會以強烈的演技創造具有吸引力的場面。

合照唔見李智雅

而劇組今日亦公開一眾演員讀劇本時的照片，不過合照中就不見李智雅，令人好奇她是否不會於第二季中登場，而爆出是非的朴恩碩仍有於合照中現身，未有因是非而被飛出劇組。

Eugene性感拍節目

而Eugene近日除了忙於拍攝《Penthouse》外，亦要拍攝美妝節目《Beauty & Booty》。昨日Eugene於IG晒合照時，就見到她以deep V露腰的造型示人，性感谷事業線騷身材。

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