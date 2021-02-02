已經停播的日本真人騷節目《雙層公寓》（Terrace House），2017年播出的「輕井澤篇」成功撮合模特兒島袋聖南與混血型男石倉Noah，相差近10年的姊弟戀發展快滿三年，今日傳來已婚的好消息，是《雙層公寓》中首對修成正果的情侶。日本時間星期三凌晨，聖南和Noah各自在IG上報喜，Noah撰文感謝另一半不離不棄，不論是煩惱時抑或落淚時，島袋聖南一直也在他身邊支持，所以兩人決定一同前進，最後亦希望疫情能早日結束，衷心祝願大家健康地生活。

33歲的島袋聖南先後四度參演該系列，她終在「輕井澤篇」中遇上真命天子石倉Noah，兩人不時在IG甜蜜放閃，更一同開YouTube頻道合體搵真銀，恩愛態度羨煞旁人。

父親是航空公司老闆的Noah，家底豐厚又高大靚仔，可算是贏在起跑線。其實在去年11月，Noah度過24歲生日時，已被網民留言催婚，結果不出三個月即宣佈拉埋天窗。

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