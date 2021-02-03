30年前張智霖和許秋怡合唱《現代愛情故事》，「別離沒有對錯 要走也解釋不多 現代說永遠已經很儍」這幾句歌詞，用在30歲的ERROR成員保錡和舊愛Carrie身上，原來沒有時空的差距，自保錡被爆偷食新歡張沛樂（沙律）後，雖然被舊愛和網民插爆，但「失蹤」一輪避是非的保錡，近日卻在社交網不斷蒲頭試水溫，昨日又與女友雙雙貼合照放閃。

沙律在社交網貼上孖男友拍拖嘆下午茶的合照，留言：「難得可以與朋友相聚去環境優美舒服的地方享受下午茶，沒有憂慮沒有顧忌。」相中兩人含情對望、笑得好甜蜜，網民都是留言讚好：「好sweet好sweet!Keep住keep住！Support you two」而曾被網民鬧爆的保錡，其IG已不見負評，全是一面倒讚好：「喂！堅係襯」、「真係有夫妻相」、「閃死人咩」....但奇怪留言人數不多，只有16則。

保錡還上載自己的單人相，寫道：「重新啟動我的音樂夢」，似乎偷食風波沒有令他被ViuTV放棄，可以繼續在娛樂圈搵食。他在限時動態上載女友錄歌片，原來他重新啟動的第一步，就是陪女友錄歌。

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