樂隊Dear Jane今日到觀塘擔任香港開電視節目《30分鐘大放餸》嘉賓，原來4人從未試過對方手勢，因平日夾band時最多也只是煮公仔麵。今次主音阿Tim趁機騷平日甚少展露的廚藝，而Jackal則自製生果撻甜品。

阿Tim的兩道拿手菜式分別是蕃茄蛋漢堡扒飯及牛油果醬墨西哥脆片，他說：「漢堡扒係我有一次整，再倒半罐蕃茄同煎隻蛋上去研發出嚟。」問到Tim平日在家是他入廚多定太太楊洛婷多？他說：「我而家好少入廚，我煮嘢慢，可能佢20分鐘煮4道菜，我仲煮緊，老婆個肚唔餓得。」

提到樂隊去年成績不錯，Howie指這幾年有好多思考靈感，加上疫情困在屋企太耐，有很多創作想分享，當4人心中仍然有團火時，決定今年再籌備推出大碟。阿Tim透露亦計劃年中後舉行演唱會，開到紅館當然是好，但只要有場地許可都會試，Howie笑說：「酒吧仔都做，太耐冇做有現場觀眾表演，都驚自己唔識做反應。」

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