美國小天后Selena Gomez繼和BLACKPINK合作後再有新音樂作品面世，近日她和Rauw Alejandro的新歌MV率先登場，然後再宣佈將於下月12日推出首張西班牙文大碟《REVELACIÓN》，令粉絲們又驚又喜。

Selena今次落重本拍攝宣傳照，多個造型都是高訂作品，既然是西班牙文大碟，在造型風格也走像已故墨西哥傳奇女畫家芙烈達卡蘿（Frida Kahlo）般的藝術路線。巨型圓帽搭配肩上飾以巨型蝴蝶結的Giambattista Valli黑白高訂設計，時尚又帶復古味道，同品牌的另一高訂設計，紅色禮服腰下位置飾以立體剪裁細節，張力十足。

Selena更着上Valentino的bling bling珠片高訂晚裝站在餐枱上，並以白色長手套作點綴，高貴大方。大碟每套造型以一種顏色為主題，恍如一幅幅名畫般典雅，充滿藝術氣息，身高只有165cm的她也能完美駕馭高訂設計，天后氣勢依然。

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