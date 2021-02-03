王家衛監製電影《一杯上路》（One For The Road），由《出貓特攻隊》導演納塔屈彭皮里亞（Baz Poonpiriya）執導，入圍了辛丹斯電影節（Sundance Film Festival）的世界電影競賽單元，並成功獲得該單元評審團特別獎。影片由泰劇《新鐵石心腸》男星Tor Thanapob、《戀愛病發》的Violette Wautier、《出貓特攻隊》Aokbab Chutimon等主演，這也是Aokbab繼《出貓特攻隊》之後再與導演合作。

《一杯上路》延續了導演納塔屈彭皮里亞上一部高中作弊題材《出貓特攻隊》中，所展現個人特色和攝影技巧，更有王家衛從劇本到拍攝的全程指導參與。電影以青春、友情為題，聚焦一對好兄弟，跨越14萬公里，進行一場有笑有淚的另類告別之旅。為了呈現電影中跨越14萬公里的約定，影片橫跨兩大洲，在紐約、曼谷、芭提雅、清邁等5地實地取景。

王家衛談到與《出貓特攻隊》導演納塔屈彭皮里亞合作，他說：「Baz極有才華，好開心有機會同佢合作，佢有獨特強大嘅講故事技巧，之前喺《出貓特攻隊》已經表露無遺。」而導演Baz則笑言作為一個電影工作者，必須離開舒適圈才有進步，能跟王家衛導演合作，正是脫離舒適區， 保留初心開拓導演新視野的最好機會。

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