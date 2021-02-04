被700多度近視纏繞多年的王梓軒，日前終於扚起心肝做矯視手術，進入手術室的前一刻，王梓軒說：「係緊張㗎，我戴咗眼鏡都有20幾年，我10幾歲嗰陣打柔道，嗰陣大約200零300度，都已經矇矇哋，雖然之後戴咗con，但係拍劇拍得耐雙眼都會乾，又成日驚拍啲動作戲，又或者跳海、大風甩咗隻con，搞到完全冇咗求生技能，所以咪把心一橫做手術。」

梓軒見完視光師及醫生驗眼，穿上防護衣並戴上手術帽便進入手術室，醫生先將他一隻眼睛蓋上紗布，另一隻眼睛則用支撐架固定，整個矯視手術大約15分鐘完成，接着加多一個「角膜交聯術」鞏固眼角膜，2項手術全程不多於半小時。手術成功後，梓軒說：「我而家感覺好似有好淺嘅近視，好似有層霧喺度，但係點都好過冇戴眼鏡嘅時候。」

他更搞笑地說：「其實手術過程唔痛，簡單啲講，就似發了一場夢，因為有個激光頭一路埋你隻眼，埋到咁上下會睇到好多顏色，有白色、綠色，然後割開咗眼角膜後，突然間變咗白色，初時都驚，咦！乜都睇唔見，之後醫生一路整啲嘢，見到啲黃色，嗰陣係滴咗啲藥水做角膜交聯術，傷口癒合嗰陣，我睇到橙色燈，又橙又綠，好似睇80年代迷幻嘅MV，好多光咁，不過醫生處理得好好，其中有一part，我舒服到瞓着咗，依家我可以話係重見光明。」

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！