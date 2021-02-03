曾與日本國民組合嵐成員櫻井翔拍拖的35歲女主播小川彩佳，前年2月閃婚嫁36歲的豐田剛一郎，小川去年宣佈為丈夫陀B，並在同年7月底榮升人母，可是日媒《週刊文春》昨日公開其夫的偷食罪證，豐田剛一郎與情婦在疫情下幽會斷正，更爆出男方在結婚不久便搭上這位從事網頁設計的第三者。

豐田剛一郎出身自名門，父親是前政府官員，他亦是位醫生及上市公司的董事，身家擁有180億日圓（約13.3億港元）。據《週刊文春》爆料，豐田與情婦早在三年前相識，女方被指似著名女星安達祐實，兩人是於2019年夏天一次船河上撻着，當時他與小川彩佳新婚不久，這段婚外情發展長達一年半，上月東京發出緊急事態期間，豐田多次到訪情婦香閨。被爆醜聞後，豐田剛一郎向記者直認不忠，自言作為一個公司代表及人夫實在犯下相當愚蠢行為，並向各方面道歉。及至昨晚，豐田剛一郎宣佈辭退公司的董事職位。

本月20日將是小川彩佳的36歲生日，昨日她亦回應近日風波，對於丈夫的出軌行為感到遺憾，廣大網民也同情小川彩佳，更替她擔心，事關她去年在產後三個月立即復工，育兒與工作也不太如意，有指她壓力爆煲，小川日前亮相節目時談到近況，坦言在家中淋浴時失控痛哭，當喊完後再去餵奶。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！