出道兩年的男子組合ERROR成員吳保錡近日「臭史」籮籮，被爆戀上「性感女神」張沛樂（沙律）後，正印女友賴嘉賢（Carrie）現身聲言跟保錡從未分手，控訴男方偷食。其後又有多名女子自爆曾被保錡約過上床兼拍下性愛影片，雖然保錡事後有道歉聲明，而有關聲明於10日後已於facebook和Instagram刪掉。「失蹤」了一陣子的保錡，近日不時在社交平台試水溫，昨晚在IG開live的時候，公然在網上爆粗鬧網民。

在短片中，不忿被指「呃蝦條」的保錡，一輪嘴爆粗地說：「X你老母咩，呃蝦條，真係好X好笑，你老母，拍拖就係呃蝦條！」在旁的沙律嘲諷網民在幻想世界，還語帶輕挑地說：「咁呢個世界上阿爸阿媽都係呃蝦條。」保錡接着說：「阿爸阿媽梗係呃蝦條，唔係點會生到你出嚟呀！」有網民留言叫「你好粗，唔好喇！」保錡就說：「你都戇XX，粗幼都唔關X你事喇，傻X，又冇你份！」

其後又有人問「公司有冇話過你？」保錡寸爆地說：「X你老X，返學咩，你返學畀老師話就有可能，個個都講粗口喇，你聽唔到之嘛，你睇節目都見到我有講，嘟咗之嘛，唔通眼不見為淨咩！嘟咗嗰啲唔係粗口？你真係笑料嚟！」他更自辯自己已經有改善，想當年講得仲多！保錡入行後一直被嘲是「少年八両金」，保錡似乎為此耿耿於懷，所以當有人留言「八両金？！」保錡嬲爆狂爆粗地說：「X你老X，知唔知八両金乜X嘢樣？我見到你個ICON，睇唔X到個樣，覺得你個樣好X似八両金！你同八両金一樣呀，有眼耳口鼻呀，X頭！」

接着有人勸他要「尊重吓人」，保錡再度燥爆地說：「X你老X呀，X頭皮，你有冇尊重過我呀？X你老X，八両金，我都未話你唔X尊重我！」最後他扮失憶：「吓，呢個唔係我嚟喎，係保錡細佬嚟架！」臨走前見到有人讚「沙律好食」，又再忍不住說：「好唔好食都唔關你事，係人都會拍拖！」

直播完結後，保錡的爆粗片段在網上迅即廣傳，有人出post表示：「根據佢本人嘅直播，佢公司對佢嘅行為係冇任何反應。」不明白ViuTV何解仍然不解僱保錡，還有人留言直斥保錡冇禮貎：「睇完live片真係覺得癡線，佢啲盲粉仲可以覺得『大佬好real，好鍾意』，到底有邊個藝人開live會X fans？」「條pk以自己有懶音自豪，話自己由細到大都咁講嘢，冇老師話佢錯，我心諗緊係啦，你啲咁嘅死mk 讀過幾多書啫？」「以前都會扮吓嘢，而家畀人篤爆咗，就扮都唔扮，原形畢露！」甚至亦說：「其實好多人憎你唔單單只係因為你偷食嗰件事，你工作態度同個人嘅修為都好大問題。」

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