《蘋果》率先踢爆于文鳳已準備做人妻，與65歲創興銀行第三代後人廖駿倫 ( 別名廖堯城 )入紙註冊結婚。65歲廖駿倫曾經歷一段婚姻，前妻為香港紗廠老闆王統元的外孫女梁煒，兩人育有3名子女，在2001年離婚，廖駿倫之後便和小他16歲的于文鳳交往10年。

周星馳入行40年緋聞不絕，當中跟于文鳳曾相戀12年，於2010年7月分手，周星馳指是看到新聞才知道于文鳳和創興銀行第三代後人廖駿倫正在拍拖，理解感情無彎轉，正式分手。

于文鳳是前熊谷組家族于鏡波的女兒、名校出身，身家不菲，有指她是周星馳影迷，成為好友後繼而拍拖，亦是星爺唯一公開女友，早在1998年被影到在蘭桂坊吃飯，2007年亦被拍到周星馳和于文鳳在銅鑼灣逛街看樓盤，可惜這麼多年來于文鳳都過不到星媽那一關，星媽和星姐都不喜歡她，于文鳳跟周家相處不好，加上周星馳抗拒結婚，不肯與于文鳳同居，只是每個月有幾次叫女友來他家過夜，最終二人分手收場。

于文鳳後來被星爺以月薪兩萬聘請加入公司，參與電影製作及物業項目投資工作。根據近日星爺與她因「天比高」物業的分紅官司，他在供詞透露二人自1998年開始拍拖，戀情長達12年，關係於2010年3月結束，他在庭上表示二人感情轉淡：「我同于小姐嘅關係呢，關係由情侶變成慢慢會淡，之後變成朋友嘅關係，最後個關係再轉差呢，就變咗朋友都唔係喇。」分手後為錢銀對簿公堂，于文鳳入稟追討投資物業「天比高」豪宅的8,000萬元佣金，去年12月裁定于文鳳敗訴，于文鳳須向周星馳支付訟費。

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