ViuTV《家務戰場》是集6位世界級港女的真人騷，馬俊怡（Rose Ma）、貝依霖（Chantale）、邱晴、陳婉婷（Hebe）、伍詠詩及王頌茵（Kathy仔）進行為期10日的家務特訓，接受朱晉傑（CK）、小占及嘉賓教官古明華的調教，挑戰各種不同家務，同時送上各種家務貼士與生活知識。

今晚播出的第4集，先是考驗6女的摺衫技巧，但大多都被批不合格，只有詩詩跟Hebe能運用直立適擺法，被收納師Miko讚聰明並取得合格，而古明華則嘲笑Chantale跪下摺衫似女傭：「視覺上好靚嘅。」

之後6女再被安排參與清潔家品比賽，分兩輪作賽，首先於限時15分鐘內清潔常見的家品，例如抽氣扇、風扇及電飯煲等，當中Rose Ma竟然以濕布抹風扇插頭，被批評是錯誤示範；貝依霖暴力拆開抽氣扇，還要對付背面的千年油漬；邱晴要清潔石油氣爐，用清潔液狂噴，還大叫：「點解好似糞咁臭。」Rose Ma、Chantale與詩詩第一輪落敗，需要進入第二輪清潔更難搞的家品，「第一屆家務戰場家品清潔廢柴」冠軍將於明天一集誕生。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！