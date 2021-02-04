粵劇大老倌阮兆輝太太鄧拱璧有見粵劇界面對為時長達一年多的疫情，令以日薪計算的粵劇界中人完全沒有收入，去年發起網上粵曲籌款演唱會《仝人同心抗疫重生》，希望行業自救協助大家共渡難關。籌款演唱邀得33位老倌及多名樂師參與，經過一連30多晚輪流義唱，網上總瀏覽超過100萬人次，總瀏覽時間達770萬分鐘，總善款數字經已核實為334萬港元，這批善款已在農曆新年前分發予403位粵劇從業界人士，每位獲得港幣8,302元，受惠者非常感謝阮兆輝及鄧拱璧的熱心支援。

「一桌兩椅」基金會主席鄧拱璧坦言籌款成績非常理想：「我好開心，呢個活動唔係一個人可以扯起支旗，今次業界人人幫手，一呼百應。我欣慰睇到粵劇界得到社會人士同戲迷大力支持，款項除咗可以幫助我哋稍紓苦困，亦感受到外間對粵劇業嘅心意同關懷。」她除了多謝所有出錢出力演出的老倌和捐款者，亦特別多謝基金會的其他2位董事，她的女兒曾慕雪和女婿鄭思聰。鄧拱璧不諱言，因為今次籌款活動，令她的會計師女婿不停遭到銀行問話。「因為銀行近期對於洗黑錢及籌款等活動，調查非常嚴格，為此女婿不停被銀行諮詢資料，感謝他倆不怕煩，多月來很有耐性地解答銀行全部諮詢，用心計清每一分捐款，我真要謝謝他們。」

而因為今次籌款，更令鄧拱璧勞累至中風，其丈夫阮兆輝擔心不已，她表示：「如今已經復原，但為咗咁樣令自己生病，我都覺得辛勞有價，值得嘅！呢8000元真係及時雨，同業有一筆款項度難關，睇到佢哋笑，我覺得非常安樂。」

鄧拱璧曾經是著名模特兒、專欄作家和DJ，也是曾江的第二任太太，育有一女兒曾慕雪，可惜婚姻只維持10年。而阮兆輝同樣經歷失敗婚姻，跟前妻尹飛燕育有一子阮德鏘，回復單身後遇上對方，交往沒多久便再婚。

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