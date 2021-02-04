新社交平台、以語音內容為主軸的Clubhouse推出短短日子，即全球爆紅，過去一星期亦燒到香港區。Clubhouse這個不能發佈文字、圖片，不能儲存音檔的社交平台，像極互動版電台，開戶、學玩當然有教學指引當然會更快上手。平台一大特點是用家可以開房間做直播，亦可以邀請朋友一齊主持、討論，其它用家可以任意加入公開的房間收聽。 Tesla創辦人、首富Elon Musk不時在Clubhouse開講太空旅行、加密貨幣等話題， 早前直播房間就逼爆上限的5000人。

Clubhouse另一大特色，是註用邀請制，用家需要有邀請碼才可以進入成為用家，由於每位用家只能有兩個邀請別人的限額，變相令邀請碼變得相當珍貴，亦令用家感覺身份優越感，又加添神秘感，所以一推出就成為社交平台新貴。外國明星紅人，如：Elon Musk、荷里活金牌笑匠Kevin Hart、奧斯卡男星Jared Leto等，都是受邀加入平台。日本方面，亦越來越多名人玩Clubhouse，如：渡邊直美、宮迫博之、山田孝之等。

台灣、香港兩地的明星名人KOL過去幾日亦火速成為用家，台星周湯豪、炎亞綸等都入駐，前者的追隨者已近萬，香港亦不少明星、KOL及電台DJ開戶，吳肇軒、游學修、余迪偉、梁柏堅、傅珮嘉、盧覓雪等都有開戶。馬天佑透露加入clubhouse之後，過去三日晚晚聽，昨晚更聽到凌晨四五點，「全新format，好似聽電台咁好有趣，件事好流動，我join咗啲廣東歌、台灣歌手group咁，好似傾計又音樂交流咁，都幾正，啲group都有二三百人一齊聽，都好多人。因為平台特色係冇得keep錄音，冇得聽返轉頭，所以都幾緊張會keep住聽。」他指族群已開始發展成常規化，如聽開的音樂group每晚11時就會開room深夜直播，「不過可能個平台仲好新，一多人就會hang機，希望遲啲會好啲。」

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