24歲日本上位辣模木村有希近期醜聞不斷，繼上月被雜誌《週刊文春》爆出於2019年5月，招待一名親密男性朋友到其寓所，對方更因吸食可卡因而口吐白沫暈倒後，相隔兩星期又再被踢爆其生產的內衣產品疑是淘寶貨。

木村有希推出的內衣品牌noalice by ryuyu聲稱從監督到設計都是由木村親自打理，她還擔任模特兒做宣傳，產品極受少女歡迎。不過日媒《週刊新潮》近日就爆料，指noalice by ryuyu推出的其中幾款產品，與其他網站發售的商品非常相似，更可以在大陸的淘寶及阿里巴巴找到，例如其中一款後門大開的露股罅款式內褲，售價大約由1000至5,000日圓（約74至368港元）不等，但在其他網站的同款式產品就只需300至4,000日圓（約22至295港元）即可以成交，外表與「木村有希製品」完全沒有分別。有業界人士就指，木村有希的產品和其他網站所發售的都是由同一間中國工廠製作的貨品：「中國工廠收到訂單後，一部份製品就會對外流出，之後以不正當手法入手的商品就會在網店上大量發售。亦即在中國或香港採購現貨，再聲稱是自家品牌發售。」事務所雖然堅稱內衣是由木村有希親自設計，但網站前日卻刪除內衣一欄，還透過《週刊新潮》向客人謝罪，間接承認產品並非原創。渾水摸魚醜聞傳出後，有網民搞笑指該款露股罅內褲完全沒有守護屁股的感覺，亦有人指某些公司在中國或韓國大量入貨，更改標籤後，利用名人的名氣在日本發售。

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