2004年港姐亞軍朱慧敏（Queenie）上月與養和醫院心臟科專科醫生陳良貴（Jason）結婚，新婚的Queenie今日聯同王賢誌、唐安麒、林子博、陳嘉容及嚴淑明去到粉嶺派福袋予長者。

今日未有戴上結婚戒指的朱慧敏解釋，與老公有共識，兩夫婦都不會戴結婚戒指出外工作，Queenie說：「老公經常要洗手戴手套，所以都唔方便，貴重戒指都放喺屋企。」朱慧敏最近與Jason開設頻道暢談身心健康及心靈資訊，Queenie表示自己擁有臨床催眠師資格，過往協助過抑鬱病人康復，她在節目中亦會有相關分享，對於Jason在分享節目中口齒伶俐，Queenie說︰「佢好歡迎同大家分享，佢過往做好多醫學訪問，希望分享到有用嘅資訊畀大家，一條片點擊都有20多萬瀏覽。」Queenie透露，結婚到現在她還未以老公稱呼Jason，她笑言：「喺屋企都係叫bb，冇叫佢老公。」王賢誌催促朱慧敏早生貴子，並要求做契爺，Queenie說：「我哋計劃一、兩年之後生，想生多幾個。」

王賢誌的另一半Kevin正身處澳門，二人分隔兩地，未能一齊過農曆年，王賢誌說：「因為佢要返澳門同屋企人過年，但澳門要隔離21日，我喺香港都要陪自己屋企人，所以大家分開過年，之前已經預先慶祝情人節 。」Queenie表示過往自己單身時，王賢誌都會陪她度過所有節日，所以今年情人節Queenie也會陪王賢誌一齊慶祝。

從事美容行業的唐安麒，旗下美容生意因疫情被迫停業數月，她的員工亦因而沒有收入，她說：「自己經營咗呢行33年，都知道點樣可以慳錢，而家有8、9間舖，每個月都要交幾百萬租金。」

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