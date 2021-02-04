上年參選大台港姐的黃婉恩（Yancy），被網民爆料其男友是惹火人物何君堯姪仔何俊彥（Bosco）。雖然競選面試前，她已醒目地刪掉跟男友合照，但就被翻出跟金髮外籍女友人咀嘴照，被懷疑有「SheShe戀」。落選後，Yancy隨即加入TVB做藝人，她不時於社交平台分享逼爆身材，可惜未能引起網民反應，人氣依然平平無奇。

今日她在IG貼出雙手託腮扁嘴的床照，右腳打上石膏，原來黃婉恩踩單車受傷入院，並貼文寫上「我又整親隻腳啦！2019年我隻左腳斷韌帶，今次輪到右腳斷韌帶。下次踩單車，一定要再小心啲。做完手術啦，好成功！所以大家唔使擔心，雖然係醫院有啲悶，但係我好開心收到大家嘅祝福慰問。我隻右腳而家打咗石膏，醫生話可能兩個月都行唔到路！我會好勤力去做物理治療，快啲好返，唔想令大家擔心我。」

之不過網民質疑為何入院都要化妝擺Pose影靚相，還有人留言問：「而家醫院啲女病人唔使着褲。」亦有網民指「分分鐘求其瞓張床打完卡就走」。

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