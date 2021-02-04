藝人最忌「大眾臉」，不過過往亦有唔少平民百姓同明星撞樣。就如擁有14億人口嘅強國，由於勝在人口多，要搵幾個貌似藝人嘅老百姓，未必係難事，而且「還原度」仲奇高。好似早排有個嚟自湛江嘅吳川市民喺街上劈椰子，因為樣貌同髮型同吹神陳奕迅（Eason）生到好似孖生兄弟而爆紅，除咗網民改佢叫「陳椰迅」外，就連Eason亦激罕留言話「果然很像」。

其實過往都有唔少路人或素人被指激似某某藝人，自從「陳椰迅」爆紅後，網民近日又再翻loop一次，喺抖音一次過整合明星撞樣圖輯，當中包括有賣菠蘿嘅洪金寶、燒焊工人劉德華，地盤工周潤發、村民李榮浩、燒餅周杰倫、貴婦黃渤、鬚根周杰倫、平頭陳冠希等。

而歷年模彷劉德華又俾人話似嘅，到現時為止喺大陸至少有5個，當中喺浙江出世嘅陳黎明，因為模仿劉德華把聲，加上外形神似正版，因此被譽為「中國第二個劉德華」。至於今年42歲嘅杜奕衡，同樣因為似劉德華，一入行就有機會喺電影做華仔替身，當中佢就參演過電影《未來警察》、《讓子彈飛》、《龍門飛甲》 是正版的「御用替身」。至於周星馳，多年來亦出現唔少A貨，有A貨星仔仲自稱因為模仿周星馳狂接job，仲話月入過10萬人仔。喺大陸生得一副明星樣，就算係A貨老翻，原來都有唔少着數㗎，果然是，厲害了，我的國！

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