武漢肺炎影響各行各業，當中韓國的演藝圈亦大受影響，不少韓片都宣佈延期上映或改在串流平台上映。韓星收入大減之餘，就連本身他們經營副業的事業都受疫情影響而被迫倒閉。

留招牌做紀念

當中繼韓星李鍾碩、洪錫天等人後，曾自爆與元祖男團H.O.T成員安七炫拍拖的KBS失婚女主播吳貞妍所經營的咖啡店亦宣佈結業。吳貞妍昨日在IG上宣佈：「因為疫情，我一直甘願承受困難，用愛心支撐着小店，但在租賃續約時遇到的意想不到的變數成為轉捩點，最終做出了停業的決定。」吳貞妍坦言回想起過去一步一步經營咖啡店，所以這幾天心裏很不是滋味：「雖然現在已經不再存在，但在店內發生的無數姻緣和故事將永遠留在記憶中。我強顏歡笑地整理餐具，但放下招牌時，眼淚奪眶而出。因為擔心有一天會重新使用招牌，所以決定保管起來。」 吳貞妍之前曾親自到咖啡店打工，希望做生招牌，但因為疫情關係，她曾在節目中透露正在考慮是否要關閉咖啡店。

洪錫天7店結業

事實上，吳貞妍並非第一個受疫情影響而宣佈停業消息的藝人。在梨泰院一帶經營餐廳的出櫃男星洪錫天亦先後結束7間餐廳，他在節目上曾透露其餐廳高峯期時周末的生意額達到1千萬韓圜（約7萬港元），但疫情之後周末生意卻下跌至3.5萬韓圜（約245港元），最終被迫結業。同時李鍾碩去年在入伍期間亦出售位於首爾新沙洞的咖啡店「Cafe.89Mansion」，當時獲利20億5千萬韓圜（約1,420萬港元）。

《翡翠戀人》延9年播出

此外，李鍾碩早於2016年曾與大陸女星鄭爽拍攝大陸劇《翡翠戀人》，不過鄭爽上月被揭與舊愛張恒到美國找代孕兼棄養醜聞，令原本有機會於今年上映的《翡翠戀人》再度延期，根據大陸豆瓣網顯示，《翡翠戀人》的開播日期已經延至2030年。雖然未知資料是否屬實，但網民和fans對此都大感驚訝，亦指2030年後李鍾碩都已經40歲，到時也不知變成甚麼情況了。

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