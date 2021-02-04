日本男星山崎賢人近期憑Netflix劇集《今際之國的有栖》爆紅，雖然Netflix目前尚未在中國推出，而知名中國老翻影視網站「人人影視字幕組」近日亦被偵破侵權案，但仍無損山崎在中國的人氣。他今日在東京出席「微博群英會頒獎禮」，捧走最佳演員獎項。

中國知名老翻影視網站「人人影視字幕組」近日被指涉及侵犯影視作品著作權案件，令當地會員不能再收看侵權作品，當中包括Netflix原創日劇《今際之國的有栖》。案件拘捕14名疑犯，涉案金額超過1,600萬元人民幣。微博為表揚在中國具有影響力的日本演員、藝術家和文化人等，今日在東京舉行「微博群英會頒獎禮」，約有20個單位獲得獎項，當中山崎更奪得最佳演員獎。除了山崎外，近期憑BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（處男魔法）紅到發紫的26歲型男赤楚衞二亦獲得話題男演員獎，他上台領獎時表示：「已經踏入演員生涯第六年，至今獲獎仍然覺得不敢當，努力拍好每一個作品。得到這樣的評價，真的非常開心。」另外，女子組合乃木坂46獲得人氣女偶像組合獎、齋藤飛鳥獲話題藝人獎、島崎遙香獲新人女演員獎、古川雄輝獲注目男演員獎、尊尼組合Snow Man獲人氣男偶像組合獎、中島美嘉獲實力歌手獎、《今》劇女星三吉彩花獲話題女演員獎，以及觀月亞里莎獲得實力女演員獎。

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