韓國男團ASTRO成員車銀優、文佳煐、黃仁燁等人主演，改編自韓國人氣同名漫畫的tvN劇集《女神降臨》，將於今晚大結局，而於昨日播出的第15集中，黃仁燁終於跟文佳煐表白，刺激收視急升至4.579%，創劇集新高，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追劇。

借醉表白

於昨晚一集中，劇情講到車銀優飛去美國照顧病倒的父親，當準備回韓時，因父親病情時好時壞，他因女友文佳煐生病都沒辦法陪伴在身邊而感到內疚，於是用電話提出分手。兩年來黃仁燁一直守護在文佳煐的身邊，終於趁文佳煐飲醉時表白，更差點咀女方。隨後黃仁燁於餐廳內再次正式向文佳煐表白，表示：「不用現在回答我，和我約會3次就好。」

回國爭女

隨後文佳煐因為下雪而想起車銀優，並於南山塔上遇上回韓的車銀優。車銀優之後一直纏住女方，不過文佳煐就一直逃避。劇集結尾時，黃仁燁於漫畫店外抱住文佳煐，剛好被車銀優見到，未知最後文佳煐會選擇哪一位呢？

帥氣路人

另外，曾演出《意外發現的一天》及於《Penthouse》中演李智雅「兒子」的男星金永大，於昨晚一集中驚喜客串，飾演在南山塔上，被文佳煐誤會是車銀優的路人。

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