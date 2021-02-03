現年36歲的岑麗香在2016年與強強（Joshua）在溫哥華結婚，前年一索得男，囝囝取名吳主軒（Jacob），更不時在社交網貼出跟囝囝的溫馨合照。香香昨日在Ig忽然宣佈陀有第二胎，三年抱兩，可喜可賀！

約七個月身孕

香香貼出多張相片宣佈再陀B的喜訊，其中一張是她腹大便便跟強強及Jacob的全家福，Jacob還攬着媽咪的肚子，十分溫馨，其餘幾張是香香的單人照，她穿上貼身衣服，由腹部隆起的程度，推測她大約有七個月身孕，但香香沒有水腫，依然明艷照人，她寫道：「Hi Baby Cashew！小腰果多多指教。」相信香香已為腹中BB改了乳名「小腰果」。

不少香香的圈中好友包括陳凱琳、龔嘉欣、鄭欣宜、倪晨曦、沈卓盈和胡定欣等，紛紛向她送上祝福，而跟香香同屬前處女黨的王君馨和李亞男，也祝BB跟香香一樣愛笑及健康成長。

其實自從香香結婚後一切都以家庭為先，不過她未有放棄幕前演出，去年便跟馬國明合演劇集《寶寶大過天》，有指此劇原是李佳芯及黎諾懿的《BB來了》續集，但因當時李佳芯被內地封殺，結果無綫變陣改由香香及馬國明合作上陣，劇中描述兩人生B後的生活及矛盾。原定此劇有譚凱琪演出，但她去年試造型後大肚，結果改由陳自瑤頂上。

強強拒返加國

強強為了遷就香香在港的工作，不願分隔香港及加拿大兩地生活，結果他決定一同來港發展，有指他在港從事金融投資。此外，有指二人為了讓Jacob入讀心儀名校，一家搬往市值逾2,000萬的干德道豪宅。