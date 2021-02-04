昨日金球獎公佈提名，電視劇組別中，就以《王冠》（The Crown）奪6項提名稱冠。早前《蘋果》獨家專訪劇集創作人Peter Morgan，他更大爆會考慮於下季加入香港回歸情節。

談到第5與第6季發展，Peter表示：「去寫每一集的劇本都非常快，但開拍前則要花上很多個月的時間去計劃了，因為在那十年中有三十至四十宗，很有歷史價值的事發生，所以我會去選擇一些事件是直接影響到皇室家庭，因為故事是環繞着他們。我想會寫到2000年初，要寫到像歷史或近代史，但不要給觀眾感覺得是拍新聞片或紀錄片。」1997年香港回歸中國，也是戴安娜去世之年，Peter就直言有考慮將此事放入劇集中：「我也有想過，也知道查理斯和貝利雅（Tony Blair）乘不列顛尼亞號到香港開了一個會議，但如果要拍這一段戲的話，會花很多時間了，可能我會放較多時間拍戴安娜在法國南部的生活，現在我還在衡量劇情。」

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