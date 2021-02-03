武漢肺炎去年於全球大爆發後，嚴重打擊電影業，各地的戲院先後為了防疫而關閉或限制入場人數，不少韓片去年都因疫情而多次延遲上映日期，當中包括由兩大男神孔劉和朴寶劍主演的巨作《複製人徐福》。有片商選擇延期上映，不過亦有片商放棄院線，將作品改於網絡串流平台Netflix上播出，另謀出路。除了有明日上架的《勝利號》外，《狩獵的時間》及朴信惠的《The Call：超時空通話》已於去年在Netflix上架。

《狩獵的時間》

由韓片《上流寄生族》男星崔宇植，夥拍韓劇《Signal》（解碼追兇）李帝勳、韓劇《三流之路》安宰弘以及韓劇《機智牢房生活》的朴海秀主演的韓國電影《狩獵的時間》，是第一部入選德國柏林影展「特別放映」單元的韓國電影，所以大受關注。電影原定去年2月在韓國公映，但因受疫情影響，令電影上映無期，不過電影商決定在影音串流平台Netflix播映新片，《狩獵的時間》亦於4月上架。

《狩獵的時間》講述在經濟崩潰的反烏托邦韓國社會，三位過着「下流人生」的死黨，為了脫離地獄般的現況，決定拉在賭場工作的好友入團一同改變命運，沒想到卻因此讓四人被神秘殺手追殺，跌入被狩獵的命運。

《The Call：超時空通話》

由朴信惠、全鍾瑞、金成鈴等人主演的電影《The Call：超時空通話》原定去年3月在韓國上映，一眾演員更早於去年2月時已出席發佈會谷戲，不過受疫情拖累，無法於電影院上映，改於11月在Netflix上架。

《The Call：超時空通話》講述一通來自20年後的未來電話，串起了英淑（全鍾瑞飾）和書妍（朴信惠飾）兩名女子，兩人穿越時空透過電話變成好友，但英淑為了改變自己的命運，決定要置書妍的過去和性命於死地。

《Night in Paradise》

除了已於Netflix上架的《狩獵的時間》及《The Call：超時空通話》，據韓媒報道，於去年威尼斯影展中入選競賽外展映單元的《Night in Paradise》，亦有望於Netflix上架。《Night in Paradise》是韓片《魔女》導演朴勳政的作品，由型男車勝元孖《浴血圍城88天》男星嚴泰九、女星全汝彬等人合作的作品。

《Night in Paradise》講述男主角是一名黑幫中的高手，但為了他生病的姐姐和姪仔，決定重新生活。不過姐姐和姪仔在一場意外中被殺害，男主角因而決定報仇，殺了另一個幫派的老大並逃到濟州島，在島上遇見一名男人和他的姪女⋯⋯《Night in Paradise》原定今年上半年在韓國上映，不過有指可能會改於Netflix上播出。

《Wonderland》

而大陸女星湯唯的韓國導演老公金泰勇執導，由孔劉、鄭有美、崔宇植、秀智、朴寶劍、湯唯等人演出的新作《Wonderland》，據傳因未能確定於戲院上映的日期，很可能會於Netflix上播出。有業界人士早前表示：「目前，夏季市場的情況仍未確定，不能排除於中秋或年尾上映的可能性，一眾發行公司現時都很難確定上映時間。」

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