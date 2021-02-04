由韓國73歲實力派女星尹汝貞孖《陰屍路》（The Walking Dead）男星Steven Yuen主演的《Minari》，入圍第78屆金球獎的最佳外語片提名。由於電影台詞的50%以上不是英語，所以被大會歸類為外語電影，因而爆出涉種族歧視爭議。

演出受讚揚

《Minari》講述韓裔美國人的家庭故事，改編自80年代懷着美國夢而移居美國的韓裔美國人鄭李爍導演的真實故事。《Minari》於去年1月在日舞影展上映後獲得好評，當中尹汝貞的演出更備受讚揚，雖然她今次遺憾沒有入圍金球獎最佳女配角獎，但她憑精湛的演技由去年開始已先後在各大頒獎禮舞台上獲得20個演技獎，當中包括在日暮電影圈影評人獎、波士頓影評人協會、洛杉磯影評人協會、國家評論協會、紐約線上影評人協會等上獲獎，成績斐然。

有望入圍奧斯卡

而之前美媒已預測《Minari》有望入圍奧斯卡的最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳女配角等獎項。

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