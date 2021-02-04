今集新春版《王探黃》炮製大型綜藝節目「王探黃ＸMEE新春實體懲罰祭」，邀請了李綺雯、歐陽巧瑩、黃冠斌、黃千庭、黃子悅、潘杰寧、莫竣名、施安娜和方志駒9位黃色藝人，分成黃、紅、白三隊，挑戰20個遊戲，王宗堯做主持，當中分答問環節和實體遊戲，大考嘉賓智慧和反應。

節目重溫：果燃台

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黃冠斌、黃千庭、黃子悅是黃組成員，潘杰寧、莫竣名、施安娜紅組，李綺雯、歐陽巧瑩和方志駒則是白組，三組比賽前都牙擦擦，先鬥完嘴才比賽，王宗堯表示看好紅、黃兩組，取笑白組來「白做」，不過玩起遊戲，李綺雯完全豁出去，不顧儀態搶攻。其中有一個遊戲是每隊派出一位隊員矇着眼，限時一分鐘吃壽司，然後憑味覺說出壽司的食材，李綺雯的味覺很準，雖然王宗堯表示試出了味道可以不用全部吃下，但她似乎很肚餓，估計是因為一早錄影太餓的關係，這個環節大家都玩得好投入。眾星特別歡迎有食物的遊戲，歐陽巧瑩擅用飲管吸啜珍珠，他們又吃着鳳梨酥和太陽餅講出新年祝福說話，黃千庭雖被食物塞爆嘴，口齒尚算伶俐。有獎也有罰，一旦答錯問題便要大懲罰扭耳仔踎低，這一集暫時紅隊領先，下集他們便會分出勝負。

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