陳瀅去年尾飛返加拿大溫哥華陪伴婆婆和家人，順道過埋聖誕節和農曆新年，頻頻在社交平台post出無戴口罩吃喝玩樂相，遭網民質疑疫情嚴峻，當地有禁止非同住人的聚集的命令，希望她做好榜樣。陳瀅事後解釋自己一直好守規則，室內如商場一定戴口罩，室外地方較空曠亦會盡量戴，平時只是跟家姐出外玩，所以大家不用太過擔心。

陳瀅的家姐Ling今日終於登場，陳瀅在IG上載與家姐合照，獲網民大讚樣貌「鬼鬼地」，有點似中菲混血兒歌手JW。但原來Ling已是人妻，在2013年結婚，並於2019年誕下囝囝Nathan，任職會計師的Ling，雖然是圈外人，但IG亦有逾2,000位followers，間中亦會分享泳裝及家庭照。Ling去年已重返職場，曾透露少了時間與囝囝相處，但仍希望做一位出色的在職媽媽。其實陳瀅已在加拿大逗留超過1個月，據悉亦將返港繼續工作，昨日亦有陪婆婆出外食麵，爭取時間做孝順孫。

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