香港武漢肺炎疫情依然嚴重,不少在外搵食的港人,都選擇減少回港,避免冗長隔離時間。現年46歲的洪天明工作基地都集中在大陸,所以不時都要在當地工作一段長時間。原來他自去年中在大陸開工後,已有8個月沒有回港。前晚天明忽然現身,兩名囝囝開心到抱住父親喊,場面感人。

天明在Instagram分了一段短片,留言:「八個月不見了,終於能回家啦。孩子在不知道的情況下會有什麼反應?希望大家能多陪家人。疫情快點離去。」片中見到天明戴着口罩站在屋企客廳,沒多久太太周家蔚帶着兩名兒子回家,8歲大仔大仁見到父親忽然出現,顯得有點不敢置信說:「Daddy,is it real?」, 天明隨即除下口罩說︰「Yeah,it is real,it’s me.」,大仁隨即衝前抱住父親哭,周家蔚亦抱住5歲細仔竟琋到天明身邊,三父子擁在一起。不單兩名囝囝開心到喊,身旁的周家蔚亦因為這個場面而眼濕濕。到片尾大仁仍未相信父親回歸的事實,還反問:「Must be a dream」。

不少圈中好友如方力申、朱千雪、林秀怡等看完短片後,都留言讚好,楊秀惠留言:「睇到我想喊」,同樣是父親的阿Bob完全感受到那份愛:「冧豬到呢......」。今年天明回港還有另一個目的,因為3月便是他和周家蔚結婚9周年,相信他會留到慶祝完畢才再離港。

