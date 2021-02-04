由韓國女星金素妍孖李智雅、元祖女團S.E.S成員Eugene等人主演的SBS人氣韓劇《Penthouse》，將於19日播出第二季，不過第二季未開播，網上已率先爆出有關第三季的事宜。

一周播一集

據韓媒報道，《Penthouse》原本是以兩季各20集的形式進行，但因為第一季的反應太好，第一季拍攝至21集，而且故事將延伸到第三季，第二季和第三季都將以總集數12集進行，而第二季將於19日起，於每周五及周六播出。

不過電視台正在討論《Penthouse》的第三季，可能會要以一周只播出一集的方式播出，估計劇集由開播到正式完結，將要花近一整年的時間。消息曝光後就有劇迷大呼不滿，留言「一周只播一集太過分了」、「乾脆一次過播50集」、「不夠看」等。

預告狠毒復仇

另外，劇組今日公開Eugene的新劇照，照片中Eugene露出充滿殺氣的眼神，而她於新一季中，亦由端莊的短髮變成凌亂的長髮造型，加上瘦削的臉龐，與以前充滿自信的形象形成鮮明對比，令人好奇她是如何生存下來，而且將對金素妍展開怎樣的復仇大計。劇組表示：「大家多多期待更加狠毒、更加堅強的吳允熙（Eugene飾）的故事。」

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