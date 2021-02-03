美劇《西部世界》（Westworld）33歲女星伊雲麗素活（Evan Rachel Wood）日前突然爆出年輕時曾被前未婚夫、有「邪神」稱號的暗黑搖滾歌手Marilyn Manson虐待。Marilyn至今已被8名女子指控，她們揚言在性、身體和精神上均受到「邪神」的暴力對待。Marilyn隨即被所屬唱片公司Loma Vista解約，他隨後發聲明指所有事情都是得到雙方同意下發生。

46歲前四仔女星Jenna Jameson過去曾自爆於90年代，背着四仔男星老公Brad Armstrong偷食Marilyn。Jenna形容她與Marilyn的關係相當古怪，還聲稱Marilyn曾對她說過渴望將她活生生燒死。Jenna日前向英國《每日郵報》爆料，指她與Marilyn的關係沒有維持很久：「他做愛時喜歡咬人，當他一開始向我提及暴力，我就立刻分手，而且他咬我的瘀傷一點也不好玩。」不過，Jenna亦指所有與Marilyn的體驗都是在雙方同意下進行。至於另一名自稱Gabriella的藝術家亦表示差點被Marilyn害到自殺，兩人於2015年10月相識，之後拍了半年拖。Gabriella指Marilyn曾經將她縛起，並強行餵她食藥，又不讓她睡覺，她又指Marilyn曾自稱是國際犯罪組織MS-13的黨員。據悉，參議員Susan Rubio已去信FBI，可能隨時對Marilyn展開調查。

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