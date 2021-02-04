踏入新季，活動一浪接一浪，Kiehl’s近日和BT21合作，推出非常適合打卡的快閃旗艦店，而Net-A-Porter今日亦於Soho House搞活動，預祝農曆新年。

【Kiehl’s x BT21快閃紐約旗艦店】

新一年又有新聯乘誕生，Kiehl’s首度和BT21合作，於海港城打造以紐約地標及特色為主題的「BT21MEETSKIEHL’S快閃紐約旗艦店」，讓大家重拾以往旅行的感覺。

現場有三大打卡點，包括Kiehl’s紐約第三大道旗艦店、飾以黃色的士霓虹燈紐約夜市及Kiehl’s Café，每一站都放置了擺出不同可愛型格甫士的宇宙明星BT21；其中一角設置了一個巨型扭蛋機，備有多款Kiehl’s皇牌產品的旅行試用裝可抽，得意滿fun。另外，Pop-up店獨家發售可選擇 BT21 不同成員瓶蓋款式的特效保濕乳霜，打卡後更可換領酒精搓手液、貼紙、口罩收納套等BT21限量設計，影得又玩得。

【Net-A-Porter新年活動】

新年將至，Net-A-Porter特意舉行新年活動，以金、木、水、火、土五行為主題，分為五種顏色，展出一系列最新春夏設計，由服裝至配飾一應俱全。為了應節，Net-A-Porter更訂了巨型全盒擺設，有糖藝師駐場，兼邀請了風水師周亦彤（Thierry）即場和大家分析來年運程，有得品茶又有花藝師教插花，為新年佈置做足準備。

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