新年是中國的重要節日，來到庚子的尾巴，經過鼠年的動盪，更想加速辛丑年的來臨迎接牛年。「牛」在傳統中國文化中代表「豐收」，是安定、豐盛的好兆頭，時尚界已準備送鼠迎牛，找來名人明星打造具中國文化特色的造型，提早跟大家拜年，也同時借機頌揚中國傳統手工藝、節慶特色，宏揚東方美學。

【大喜紅男兒】

男士穿起紅色迎接新年不比女士遜色，男神彭于晏為Berluti演繹新春限定系列，品牌特別調製「西馬爾紅」（Simal Red）色，設計出小牛皮biker jacket搭配Signature Canvas 花紋黑紅針織衫，腳踏黑紅sneakers，悠閒瀟灑地為2021開啟美好篇章。

Boss找來代言人李易峰、品牌大使朱正廷和王琳凱（小鬼）等穿上品牌首個農曆年系列，以刺繡、亮面印花、黑水鑽拼湊等展現牛的抽象圖案印花設計，再低調滲入金色、紅色，適合任何場合穿着。小鬼的鄰家男孩形象親民入屋，他示範Dior Men紅色bomber，這個桃紅的確為他添上幾分陰柔，寓意來年事事順其自然，萬事從容面對。而最具男性荷爾蒙的張藝興，穿起迷彩瑞牛碎花圖案boxer，騷盡六嚿腹肌，是猛男留家過年的最佳造型。

【與大自然賀歲】

牛是辛丑年的主角，品牌都以牛為吉祥物，丑盡六壬打造「牛」的形象，英國國寶級品牌Burberry以牛與大地緊密相連為主題，以其表達力量與祥和的意象，再找來中國超模劉雯和新人模特兒王相國演繹一系列春節服飾，廣告中有真牛現身，藉此向大自然作出讚美，而系列更以全新手法演繹其經典的格紋，放在乾濕褸、恤衫和牛角帽子上，而品牌it bag Olympia 換上新年專屬的紅色，成為喜慶熱鬧造型的重點。

Dior則以優美的扶桑花設計新春限定系列，扶桑花印花圖案加入麥穗元素的連身裙、半身裙、冷衫和T恤，與經典Book Tote和Lady Dior帶來春意盎然的氣氛，也提醒我們春節也是春天來臨之時，以花入服，萬物逢生，頌讚大自然之美之餘，亦在吳謹言的演繹下，東方氣質和大自然美態無縫連線，帶出來年「和諧」的願景。

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