43歲日本歌舞伎男星市川海老藏的主播太太小林麻央於2017年因乳癌離世，海老藏在過去三年半以來一直父兼母職，照顧9歲囡囡堀越麗禾和7歲兒子堀越勸玄。海老藏近期在富士電視台特備劇《桶狹間～織田信長 霸王之誕生～》飾演織田信長，更首次與一對仔女以親子檔拍劇。

堀越勸玄在劇中飾演主角織田信長的少年時代吉法師，而麗禾就飾演信長的妻子濃姬的少女時代歸蝶，是60歲男星佐藤浩市所飾演的齋藤道三的女兒。今次是勸玄和麗禾首次拍劇，雖然他們並沒有與海老藏同框演出，但卻是三人首次在電視劇中合作。劇集原本計劃於去年夏天推出，但因受到武漢肺炎疫情影響而延期，押後至下月26日才播放。海老藏對於子女首次拍劇表示：「今次的演出是他們自己的決定，是監製問他們要不要演出的，所以我亦只能接受。」據悉，海老藏對他們的演出非常緊張，不但親自監督兩人拍攝，又會與他們練習台詞及給予意見，而監製高井一郎亦大讚麗禾和勸玄的工作態度認真，一年前已開始拍攝，其餘演員包括三上博史、廣瀨鈴和北村一輝等。

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