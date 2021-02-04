新年將至，可惜港人在武漢肺炎疫情陰霾籠罩下，難以感受喜氣洋洋氣氛。有見及此，王宗堯決定為港人打打氣，與他的製作團隊在極短時間內，炮製大型綜藝節目「王探黃ＸMee新春實睇懲罰祭」，並將會以一連兩集方式呈現，希望港人能夠在苦中找尋一點樂趣。

節目以遊戲方式進行，邀請了九位同路人包括，黃冠斌、黃千庭、黃子悅、潘杰寧、莫竣名、施安娜、李綺雯、歐陽巧瑩和方志駒，分別組成黃、紅、白三隊，比試20個遊戲，最後勝出一方可獲得大利是。節目今晚10:30pm在果燃台和蘋果動新聞YouTube Channel播出。

播放網址：果燃台

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