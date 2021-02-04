昨日金球獎公佈提名，大熱作《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）都獲喜劇組最佳劇集提名，女主角莉莉歌連斯（Lily Collins）更有份角逐視后，不過已立即惹來網民批評，指劇集與她都未夠班，為其他未獲提名的佳作感到不值。

《艾蜜莉在巴黎》雖然受歡迎，但莉莉歌連斯的演技與劇集本身的質素都為人詬病，結果竟然獲金球獎提名，令人大跌眼鏡。不少網民，包括傳媒記者都於網上發炮，記者Kathleen Newman-Bremang就指：「等等，Hollywood Foreign Press真的有看清楚他們的選票，再揀選了《艾蜜莉在巴黎》而非《閨蜜》（Insecure），莉莉歌連斯而非Issa Rae，他們真的這樣做。」亦有不少人鬧爆話題作《催命嬌娃》（ I May Destroy You）、《怪盜羅蘋》（Lupin）都未有提名，有種族歧視之嫌。不過，莉莉歌連斯心情似乎未受影響，更貼出與狗仔的合照慶祝自己獲提名。

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