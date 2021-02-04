曾出演人氣韓劇《復活》、《豪傑春香》及育兒節目《超人回來了》的46歲男星嚴泰雄，原本擁有幸福家庭，不過他在2016年爆出性侵按摩店職員的醜聞，令其好老公、好爸爸形象跌落谷底。事後證實按摩店職員用不雅照向嚴泰雄勒索不果就誣告男方性侵，但卻間接揭露他曾召妓，醜聞亦令其芭蕾舞演員老婆尹慧珍大受打擊，當時懷孕5個月的第二胎亦因而流產。

擔心父母離世

事件爆出後嚴泰雄消失於幕前，反而其妻尹慧珍就不時在社交網keep住曝光，去年更直認已原諒老公。而尹慧珍前日在其YouTube頻道上就公開與7歲女兒智蘊的對話，年紀少少的智蘊思想比同年紀的小朋友成熟，當提到：「如果以後爸爸媽媽死了，我就一個人生活了。100年後我也要死了。」尹慧珍聽到後一時感觸即忍不住流眼淚，智蘊即體貼反問：「為甚麼哭，不哭。」而智蘊又大爆在鏡頭以外的父親嚴泰雄也忍不住流淚，尹慧珍更安慰擔心未來的女兒說：「爸爸媽媽會在你身邊的，我們會永遠在一起。」

7歲已減肥

另外，智蘊一直都予人肥嘟嘟的感覺，似乎她越大越貪靚，昨日更宣佈即將展開減肥大計，尹慧珍代女兒在IG出post：「#減肥 #悲壯 #不要攔着我（扔T恤的時候真的瞬間害怕了）。」公開的照片可見智蘊穿上背心到健身室做運動，雖然照片只得背影，但已可以看到她減肥的堅定決心。不過不少網民就留言智蘊僅得7歲，年紀輕輕就盲目減肥，擔心會影響她的健康成長。

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